Tra le sue opere che presenterà durante la festa di San Vittoria, a Sinnai, Paolo Mereu, 84 anni, hobbista in pensione, presenterà anche la riproduzione della chiesa parrochiale e della Piazza di Maracalagonis, ricostruita nei minimi particolari con mani abilissime. Una collezione, quella di Mereu, che diventa sempre più ricca e interessante che sarà al centro appunto della mostra che sarà allestita dal 19 al 22 giugno nell'oratorio della chiesetta di Santa Vittoria, a Sinnai nel contesto della sagra intitolata alla Santa. “Il mio universo in miniatura” sarà il titolo di questa rassegna di vere e proprie opere d'arte.

L'abilità di Paolo Mereu, nel lavorare i suo materiali in legno, è ormai conosciuta con la riproduzione in miniatura di chiese, velieri, il cocchio di Sant'Elena, San Cosimo e Damiano e Sant'Isidoro, is traccas di Sant'Efisio, la carrozza della regina d'Inghilterra, il carretto siciliano. Attenzione particolare anche per i vari velieri esposti. Tra questi, il "Bounty" realizzato da Paolo Mereu durante il servizio militare nella Marina presso l'Accademia navale di Livorno nel 1963, destinato alla fidanzata nonché attuale moglie. Per poi proseguire con la riproduzione del Cutty Sark, il Galeone veneziano e l'Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana.

Tra le opere realizzate negli anni, anche la riproduzione dei Casotti del Poetto, la riproduzione dell'abitazione di residenza e della sua casa al mare (Torre delle Stelle), le poltrone dei politici e molto altro. Tanto talento insomma. Il successo riscosso in paese ha testimoniato l'importanza di sostenere e valorizzare le iniziative locali che arricchiscono il tessuto culturale e sociale della comunità.

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