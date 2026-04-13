Incontro nell'oratorio della parrocchia di Santa Barbara a Sinnai per la presentazione del pellegrinaggio a piedi da Sinai a Bonaria. Presente il presidente dell'associazione "Il Segno" (che organizzata il pellegrinaggio), Pierangelo Soi, don Luigi Castangia, collaboratori dell'evento e numerosi fedeli. Presente anche la sindaca Barbara Pusceddu.

Il programma prevede l'ingresso nella chiesa di Santa Barbara dalle 22,30 del 24 aprile, l'arrivo della fiaccola di Bonaria alle 0,10 del 25 aprile e la celebrazione della messa alle 00,15 (sarà presieduta dall'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Batturi) e quindi l'avvio del pellegrinaggio con una prima breve tappa alla periferia del paese dove i viandanti della preghiera si fermeranno per qualche minuto di fronte alla nicchia della Madonna. Quindi il cammino a piedi verso Bonaria attraverso Settimo, Selargius (con sosta alle 4,30 dai Salesiani), Monserrato, Pirri e Bonaria dove si arriverà verso le 8 del mattino. Intanto la fiaccola di Bonaria sta continuando il suo viaggio in Sardegna sul percorso del "Cammino di Bonaria", iniziato sabato da Olbia.

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