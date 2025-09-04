Da domenica 7 a martedì 9 settembre, a Siapiccia, sono in programma i festeggiamenti in onore di “Nostra Signora del Rimedio”. L’organizzazione è a cura del Comitato della festa, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia. Domenica 7, alle 19, la Santa Messa, presieduta ma Monsignor Rocco Pennacchio e, a seguire, la fiaccolata per le vie del paese. Alle 22 la serata musicale in compagnia del gruppo “K2.O”.

Lunedì 8, alle 10, la processione per le vie del paese, accompagnata dal fisarmonicista, da “Is cantadoris” e dalle confraternite di Siapiccia e dei paesi vicini. A seguire la Santa Messa. Nel pomeriggio, alle 15.45, in piazza Garibaldi, intrattenimento per i bambini a cura di “Da chi fa”. Alle 22 lo spettacolo del gruppo musicale “Dilliriana” e, in chiusura, Dj Nocco. Martedì 9, infine, alle 19 la Santa Messa di ringraziamento e benedizione delle rose e, alle 20, la testimonianze dei Giovani del Gruppo Animatori Parrocchiali a Roma.

© Riproduzione riservata