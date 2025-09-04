Tutto pronto nel paese del Parteolla per i festeggiamenti in onore dei due santi, in programma dal 7 al 9 settembre. Tanti gli appuntamenti in cartellone organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con l'associazione folkloristica Sibiola. Si parte domenica alle 18 con la messa nella Chiesa di San Salvatore. Alle 19.00 partirà la processione verso la chiesetta campestre di Sibiola a circa 3 km dal paese accompagnata dai suonatori di launeddas, il gruppo folk di Serdiana e i cavalieri.

Alle 21.30, in Piazza Gruxi’e Ferru, il primo appuntamento musicale con lo spettacolo di Antonio Correa e le cover di Celentano, a seguire la musica di Dj Spyne e Dario Spada. Lunedì la festa si sposterà nel parco di Sibiola. Alle 19, il simulacro di Santa Maria farà rientro a Serdiana seguito dalle traccas, dai cavalieri, dai gruppi folk e dai suonatori di launeddas. Alle 21.30, lo spettacolo di fuochi di artificio anticiperà l'esibizione del coro polifonico Santu 'Asili e la rassegna folkloristica con i gruppi di Serdiana, Dolianova, Villacidro e San Basilio accompagnati dal fisarmoniscista Ireneo Massidda. Chiusura il 9 settembre: alle 16.30 animazione per bambini al Cas. Alle 18, la messa per San Raffaele Arcangelo, seguita dalla processione per le vie del paese con i simulacri di Santa Maria e San Raffaele. Alle 21, concerto del gruppo Mister Fantasy.

