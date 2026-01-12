Riparte il corso gratuito “S ennori speaks English !” , dedicato alle cittadine e ai cittadini di Sennori, senza limiti di età, pensato per avvicinarsi alla lingua inglese e apprenderne le basi attraverso un approccio pratico, dinamico e orientato alla comunicazione quotidiana.

Le iscrizioni sono aperte fino al 29 gennaio 2026 e si effettuano presso il Centro di aggregazione Sennori, in via Farina 40, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19. Le domande saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Il corso inizierà a febbraio e si svolgerà fino a maggio, con lezioni settimanali. È rivolto a principianti assoluti o a chi desidera acquisire maggiore sicurezza nell’uso dell’inglese. Sono previsti due gruppi di apprendimento con un numero limitato di partecipanti. Attraverso esercitazioni pratiche, dialoghi e simulazioni di situazioni reali, i partecipanti impareranno a presentarsi, sostenere brevi conversazioni, chiedere informazioni, ordinare al ristorante, fare acquisti e orientarsi nelle situazioni più comuni della vita quotidiana.

Il laboratorio è organizzato dalla Cooperativa Airone in collaborazione con il Comune di Sennori. Un’occasione concreta per imparare, mettersi in gioco e acquisire nuove competenze linguistiche utili ogni giorno.

