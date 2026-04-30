Appuntamento letterario da non perdere a Seneghe sabato 2 maggio. Alle 18.30 in Corso Umberto 202 si terrà la presentazione dell’avvincente libro “A sa sarda” dello scrittore e saggista Sirbiu Orrù Mele di Olzai, con la prefazione di Matheu Boe e postfazione di Sara Corona Demurtas, per i tipi di Catartica edizioni.

Dialoga con l’autore Luca Cadeddu di Bauladu, professore di Lettere ed esperto di lingua sarda. Presente Matheu Boe e il coro Su Cuntrattu de Seneghe de Antoni Maria Cubadda che si esibirà in alcuni canti a cuntrattu. Organizza Francesco Crobe di Seneghe, appassionato di storia, tradizioni e lingua sarda.

Il libro analizza la criminalizzazione della società agropastorale, interpretando la cultura sarda come il relitto di una “società contro lo Stato” occupata da una “potenza estranea”. Spiega come, per difendere la propria terra, la propria cultura e il proprio ordine sovrano, la società sarda si ribelli all'aggressione colonialista e il banditismo assuma valore di resistenza nazionale e sociale. Il culto secolare dell'autonomia familiare e comunale, della libertà primigenia, il codice di vita millenario, la ribellione sociale indigena, si esaltano nell'interpretazione anarchista e l'eversione a sa sarda, orientando la resistenza culturale all'attacco diretto al potere accentrato.

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