Seneghe, opportunità PNRR per operatori economici e turisticiDomande entro il 2 settembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Opportunità formativa per operatori economici e turistici del territorio, nell’ambito del progetto “Seneghe 2026” – PNRR Linea B, Attrattività dei Borghi Storici.
Il percorso di formazione ha lo scopo di creare prodotti turistici esperienziali che entreranno a far parte dell’Itinerario della Cultura Contadina e della piattaforma web dedicata, per sviluppare Seneghe come comunità ospitale.
La scadenza per presentare la domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse è martedì 2 settembre 2025. Entro le ore 13 si può inoltrare una mail alla PEC del Comune.
Oppure si può consegnare la domanda di adesione cartacea al protocollo comunale negli orari di apertura dell’ufficio. Per info e dettagli e per trovare il modello di partecipazione il sito-web istituzionale del Comune.