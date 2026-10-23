Improvvisarori, chitarrista, musicisti di Burcei e Quartu, stasera saranno in Catalogna, al "Casal de Cultura Robert Brillas nel comune di Esplugues de Llobregat", vicino a Barcellona, per uno spettacolo culturale inserito nel contesto della rassegna internazionale dell’improvvisazione orale.



A rappresentare la cultura sarda e in particolar modo "sa cantada campidanesa", saranno Simone Monni e Luigi Zuncheddu di Burcei come Cantadoris, accompagnati da Mario Aledda alla chitarra e i musicisti Michele Deiana e Celio Mocco come Basciu, e contra e rispettivamente, di Quartu, alle luneddas e alla fisarmonica.



Durante l'evento si terranno anche dei confronti tra sardi e catalani che duetteranno servendosi del traduttore in modo tale da poter intrecciare le due tradizioni poetiche identitarie allietando il numeroso pubblico che parteciperà all’evento.





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