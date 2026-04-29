La collaborazione tra l’Azienda ospedaliera universitaria (Aou) di Sassari e l’Ente Concerti de Carolis ha consentito di avviare anche nel Day Hospital di Oncologia medica il progetto nazionale "Donatori di Musica". L’Azienda ha messo a disposizione gli spazi ospedalieri, mentre il de Carolis contribuisce con musicisti (a titolo gratuito) e strumenti, rafforzando il dialogo tra sanità e cultura del territorio.Prossimo appuntamento domani alle 13 presso la SC Oncologia medica dell’Aou di Sassari, diretta da Alessio Cogoni.

Protagonista sarà il quintetto di fiati “Shardana”, composto da Tony Chessa (flauto), Sara Pisano (oboe), Marcello Melis (clarinetto), Giovanna Virdis (fagotto) e Michele Garofalo (corno).

Il ciclo prevede concerti a cadenza mensile, della durata massima di due ore, ospitati nel corridoio del reparto e pensati per portare arte, bellezza e vicinanza umana all’interno dei luoghi di cura.

«Ogni nota che nasce in un concerto di “Donatori di Musica” – afferma Maurizio Cantore – è una dimostrazione che la vita respira attraverso la musica. Una speranza forte dall’oncologia di Sassari, che si unisce a tutte le altre in Italia. Più che mai oggi ne abbiamo tutti bisogno».

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