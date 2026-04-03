Sassari, la videoarte di Pietro Mele chiude la seconda edizione di “Impronte”Appuntamento mercoledì allo Spazio Bunker
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Più che di cortometraggi si tratta di videoarte. Le 4 opere di Pietro Mele dal titolo The end of the process, Every day, Ottana e Local Boys chiuderanno mercoledì alle 21 nello Spazio Bunker di Sassari la seconda edizione di “Impronte”, Piccolo festivalk di cinema breve,. L'ingresso è gratuito.
Nella videoarte di Pietro Mele emerge la Sardegna ma in modi mai banali o stereotipati. “Sarà una serata a sé, quella con Pietro: i suoi lavori fanno parte di un diverso linguaggio artistico rispetto ai lavori presentati finora”, dice Francesca Murtula, ideatrice della manifestazione.
“Impronte - piccolo festival di cinema breve” è un format creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero. Cinque incontri per dare risalto alla forma del cortometraggio attraverso proiezioni, dialoghi con registe/i e contenuti narrativi originali ispirati alle opere presentate.