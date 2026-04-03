Più che di cortometraggi si tratta di videoarte. Le 4 opere di Pietro Mele dal titolo The end of the process, Every day, Ottana e Local Boys chiuderanno mercoledì alle 21 nello Spazio Bunker di Sassari la seconda edizione di “Impronte”, Piccolo festivalk di cinema breve,. L'ingresso è gratuito.

Nella videoarte di Pietro Mele emerge la Sardegna ma in modi mai banali o stereotipati. “Sarà una serata a sé, quella con Pietro: i suoi lavori fanno parte di un diverso linguaggio artistico rispetto ai lavori presentati finora”, dice Francesca Murtula, ideatrice della manifestazione.

“Impronte - piccolo festival di cinema breve” è un format creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero. Cinque incontri per dare risalto alla forma del cortometraggio attraverso proiezioni, dialoghi con registe/i e contenuti narrativi originali ispirati alle opere presentate.

© Riproduzione riservata