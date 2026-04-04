Soldi per le manifestazioni sportive a Sassari. Il Comune ha pubblicato ieri il bando per accedere ai contributi chiarendo i criteri di ammissione per le richieste, da presentarsi entro il 4 maggio di quest'anno. Riguarderanno l’organizzazione di manifestazioni sportive che si sono svolte, o che si svolgeranno, sul territorio comunale durante il 2026. I destinatari del bando sono le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Comitato italiano paralimpico, associazioni e società sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione riconosciuti da Coni e Cip e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, persone singole e associate, enti pubblici e privati.

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