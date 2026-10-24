La musica e il canto corale come strumenti di socializzazione, crescita personale e valorizzazione dell’identità territoriale. È l’obiettivo di “Musicando & Coralità di Comunità”, il progetto approvato dalla Giunta comunale di Sarroch, che mette a disposizione 15 mila euro per la realizzazione delle attività e per il quale l’amministrazione è alla ricerca di un’associazione partner.

L’avviso pubblico, predisposto dall’Area amministrativa, è rivolto alle associazioni dotate di un’adeguata capacità organizzativa, dimostrata attraverso le esperienze maturate negli anni, e in grado di garantire il supporto logistico necessario alla realizzazione e alla gestione del progetto.

L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra il Comune e il tessuto culturale cittadino, mettendo in rete competenze, risorse e professionalità per promuovere l’educazione musicale e il canto corale come occasioni di partecipazione e condivisione nella comunità.

Il rapporto tra l’amministrazione e l’associazione selezionata sarà regolato da un accordo di collaborazione. La somma di 15 mila euro rappresenta la compartecipazione comunale alle spese sostenute per le attività previste. Non è previsto un compenso per il soggetto collaboratore: le somme riconosciute dovranno essere giustificate attraverso la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e approvate.

Al termine del progetto, l’associazione dovrà presentare una relazione sulle attività svolte, con il numero dei partecipanti coinvolti e i risultati raggiunti, oltre a un rendiconto finanziario dettagliato e alla documentazione delle spese ammissibili.

L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Sarroch, all’indirizzo www.comune.sarroch.ca.it.

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