Sì è tenuto questa mattina a Laconi l'incontro dal titolo "Tra cibo, tradizioni e religiosità. Animazione e promozione territoriale" organizzato dal GAL Sarcidano Barbagia di Seulo in collaborazione con l'Amministrazione comunale e il Centro Commerciale Naturale di Laconi. Al centro dell'incontro la promozione delle risorse culturali, paesaggistiche e produttive del paese e il coinvolgimento degli attori locali. «Il nostro ruolo come Amministrazione comunale" ha detto la Vice Sindaca Elisabetta Fulghesu "è quello di coinvolgere la comunità attraverso questi momenti di incontro e poter valorizzare tutte le numerose risorse di Laconi". Il paese infatti vanta la forte identità religiosa legata a Sant'Ignazio, il Parco Aymerich e un patrimonio archeologico rappresentato anche dal Menhir Museum. «Il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo" ha aggiunto il presidente Giovanni Daga "sta dimostrando di voler rilanciare un sistema unitario fatto di identità e tradizioni culturali di tutto il territorio". Il rapporto fra cucina, tradizioni e identità dei luoghi è stato al centro anche dell'intervento dello chef Oreste Corbelli, legato all'esperienza televisiva di MasterChef. "Il ruolo del GAL" ha detto la direttrice Lucia Tidu "è quello di valorizzare e promuovere l'identità di ciascuna comunità che compone il vasto territorio del GAL, trasformando le specificità locali in opportunità concrete di crescita e sviluppo per l'intero territorio".

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