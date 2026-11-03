La contionuità lavorativa, la difficoltà a reperire personale, i diversi tipi di turismo. Venerdì 6 novembre alle ore 15, presso la sede della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto 7 a Sassari, si terrà “Sardegna oltre l'estate”, incontro organizzato da Confapi Sardegna.

Sarà un confronto attorno tra rappresentanti della Regione, amministratori locali, imprenditori ed esperti della formazione per parlare di ciò che funziona, di ciò che ancora manca e soprattutto di quello che si potrebbe fare per rendere il turismo sardo più forte e competitivo. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione di Sardegna, a sostegno di un momento di confronto dedicato alle prospettive di sviluppo del turismo e alle ricadute economiche e occupazionali per il territorio.

Ad aprire i lavori saranno Giuseppe Mascia, Sindaco metropolitano di Sassari, Giorgio Delpiano, Presidente di Confapi Sardegna, e Giacomo Spissu, Presidente della Fondazione di Sardegna.

Alle 16 si entrerà nel vivo con il primo panel dal titolo “Il Grande Paradosso: la crisi del personale qualificato nel Turismo”. Un tema che coinvolge da vicino centinaia di imprese e migliaia di lavoratori e che mette al centro le difficoltà del settore turistico nel reperire personale qualificato e nel creare condizioni di maggiore stabilità professionale. Dalle condizioni di lavoro alla disponibilità di alloggi, dalla stagionalità alla formazione professionale e alle competenze richieste dalle imprese, il confronto affronterà alcuni dei principali nodi che incidono sulla capacità del settore di attrarre e valorizzare professionalità qualificate. A discuterne saranno Desirè Manca, Assessora regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Sabrina Serra, Presidente di ITS Academy TAC Sardegna, Giuseppe Oggiano, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Sassari, e Valeria Fadda, Vicepresidente di Confapi Sardegna.

Alle 17 il secondo panel dedicato a “La Competitività del Prodotto Sardegna”. Un’isola che offre mare, natura, storia, tradizioni, cultura ed enogastronomia: un patrimonio su cui costruire un’offerta turistica attrattiva anche oltre la stagione estiva. A confrontarsi su questo tema saranno Franco Cuccureddu, Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Zanino Conoci, Vicepresidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, Ornella Piras, Assessora al Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Alghero, Gianni Russo, Presidente del Consorzio Golfo dell'Asinara, e Mimmo Moro, Presidente di Union Turismo Confapi Sardegna.

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