Il Comune di Masullas ha aperto le iscrizioni per il “Soggiorno Anziani 2026”. Il viaggio è previsto a Cracovia, in Polonia, nel mese di settembre (dal 11 al 15) e sarà un’occasione per scoprire le bellezze della città e dedicare un momento di riflessione con la visita ad Auschwitz. L’iniziativa è rivolta ai residenti a Masullas, che riceveranno il contributo del Comune, ma non solo. Potranno partecipare le donne con un’età superiore ai 60 anni e gli uomini con più di 65 anni. Gli interessati potranno richiedere informazioni o iscriversi da lunedì 13 a giovedì 16 luglio rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali o tramite il sito istituzionale del Comune.

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