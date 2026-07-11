Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato un avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzata all’eventuale attivazione di un servizio di accoglienza scolastica. Il servizio, che sarà gratuito, in vista dell’anno scolastico 2026/2027, è rivolto agli alunni della scuola Primaria e ha lo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, garantendo l'accoglienza degli studenti prima dell'inizio delle attività didattiche. La manifestazione di interesse ha solo una finalità conoscitiva e organizzativa e non rappresenta un’iscrizione definitiva al servizio e nemmeno l'automatica attivazione. Servizio che verrà attivato se si raggiungerà il numero minimo di richieste e ci sarà la disponibilità delle risorse. Le famiglie interessate possono compilare l’istanza, attraverso il link disponibile nel sito istituzionale del Comune, entro le 14 di mercoledì 15 luglio.

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