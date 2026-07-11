Quartu, torna “Summer is back”Il festival estivo per la prima volta al Poetto
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L’edizione 2026 segna un novità assoluta per la manifestazione già testata in centro città: per la prima volta Summer is Back esce dal solo perimetro di viale Colombo e arriva fino al Poetto, coinvolgendo anche il parco pubblico di viale Golfo di Quartu, l’area verde recentemente riqualificata sul litorale quartese. Il percorso del festival culminerà poi a ottobre al parco di Molentargius, in occasione del compleanno del centro commerciale naturale La Via del Mare.
L’iniziativa estiva - che mette insieme musica, spettacolo, attività produttive, associazioni - è ideata e organizzata da La Via del Mare, in collaborazione con Officine Verticali e l’associazione Baetorra, con il contributo del Comune di Quartu, della Regione e della Fondazione di Sardegna. “L’obiettivo è valorizzare il territorio attraverso un programma diffuso di musica, spettacolo, artigianato, attività per famiglie, esperienze all’aria aperta, enogastronomia e collaborazione tra realtà associative, operatori culturali e attività commerciali”, spiegano gli organizzatori.
Il calendario prenderà il via con gli appuntamenti del venerdì su viale Colombo, in programma il 31 luglio, 7, 21 e 28 agosto, 4, 11, 18 e 25 settembre, dalle 19,30 alle 22,30. “Il festival mette in relazione tre luoghi simbolici di Quartu: la via del commercio e della socialità, il litorale del Poetto e l’area naturalistica di Molentargius”, sottolineano gli organizzatori. “Tre spazi diversi, ma parte dello stesso racconto: una città che sceglie di animare i propri luoghi, costruire nuove occasioni di incontro e promuovere il territorio attraverso cultura, partecipazione e collaborazione”.
Durante gli eventi sarà inoltre promossa la “tessera Via del Mare”, pensata per creare continuità tra festival, attività commerciali e territorio. Chi parteciperà agli appuntamenti e lascerà i propri contatti potrà ricevere la tessera e accedere a sconti e promozioni nelle attività aderenti al centro commerciale naturale La Via del Mare per tutta la stagione.