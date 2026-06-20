Sant’Andrea Frius si prepara a vivere una giornata all’insegna della natura, della convivialità e della riscoperta del territorio. Oggi è in programma la Passeggiata Ecologica 2026, organizzata dalla Pro Loco Frias.

Il ritrovo è fissato alle 18 presso la chiesetta di N.S. di Bonaria, punto di partenza e di arrivo. La passeggiata prenderà il via alle 18.30 e offrirà ai partecipanti la possibilità di scegliere tra due percorsi. Il primo, il giro corto da 4 chilometri, è pensato come camminata facile e rilassante, adatta a tutte le età e ideale anche per famiglie e bambini. Il secondo, il giro lungo da 6,5 chilometri, presenta una difficoltà media e si snoda in mezzo al verde, regalando viste panoramiche sul territorio; questo tracciato, per le sue caratteristiche, non è percorribile con i passeggini.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per vivere Sant’Andrea Frius da una prospettiva diversa, lenta e sostenibile, riscoprendo sentieri, paesaggi rurali e angoli naturali spesso attraversati distrattamente nella quotidianità. Al rientro è prevista la cena. Il ricavato della serata contribuirà all’organizzazione della Sagra del Mandorlo 2026.



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