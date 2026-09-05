Appuntamento speciale con SoundSet a Porto Ferro: domenica dalle 19 alle ore 21 nello Spazio Piscina farà capolino sulla baia dietro la consolle Roberta Cutolo, guida perfetta per accompagnare il pubblico in un viaggio di suoni dentro la club culture londinese.

Prima che la serata prenda velocità, nello Spazio Piscina, Roberta Cutolo si racconterà e racconterà a chi avrà l’occasione e il piacere di ascoltarla spaccati d’arte e incontri, club, dischi, persone e pezzi di un luogo - la capitale dell’Inghilterra - che ha contribuito a costruire il suo mondo e il modo di vivere la musica. Da oltre tre decenni, come DJ, attraversa la scena underground di Londra conquistando ed animando quegli spazi in cui la musica è qualcosa di più del semplice intrattenimento: conversazione, educazione e connessione. E proprio domenica, come co-curatrice delle sessioni Soundset insieme a Luca Sanna, porterà con sé un po’ di quella storia.

Assieme a lei arrivano tre donne (promoter, organizzatrici, selector, giornaliste, produttrici): Janine Neye, Robina Sayed aka Bee e Kath Willgress, che hanno vissuto in prima persona gli anni fondamentali della scena jazz dance londinese, tra Dingwalls, Kiss FM, Bar Rumba e Straight No Chaser accanto a nomi come Gilles Peterson, Patrick Forge, James Lavelle, Benji B, Norman Jay e Paul “Trouble” Anderson. Percorsi diversi. Ruoli diversi. Stesso Dna musicale.

E siccome anche la veranda del Baretto ha bisogno di scaldarsi, saranno Francesco Botteghi e DJ Sh@ (Carlotta), preziose presenze di Soundset, a suonare in consolle oltre il tramonto.

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