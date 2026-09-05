Arte, memoria e longevità si intrecciano stasera alle 18.30, all’Orto Giardino Mariposa de Cardu di Quartucciu, in località Su Idanu, inserito nel festival letterario “Mondo Eco”. Gisella Rubiu presenta il suo ultimo saggio, “La longevità nell’arte pittorica di Maria Sciortino”. A dialogare con l’autrice sarà Rita Atzeri, direttrice del Crogiuolo. Il libro riscopre la figura della pittrice di Trapani Maria Sciortino, arrivata in Sardegna come insegnante di disegno a Villagrande Strisaili e profondamente legata all’Ogliastra dove mise famiglia. Negli anni ‘80 Sciortino si trasferì a Quartucciu, dove continuò ad insegnare. «Il volume si inserisce nel festival perché celebra l’ecologia ella mente, la memoria collettiva e il legame profondo tra uomo e donna. È un incontro che restituisce voce a una figura femminile da riscoprire - sottolinea Rita Atzeri - tanto che Rubio associa la sua figura a quella di Maria Lai già dai suoi precedenti lavori. Nel libro, l’autrice dimostra come arte, scienza, letteratura e spiritualità si coniughino perfettamente e arriva alla conclusione che la longevità stessa sia un’arte». L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito.

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