In un clima di grande gioia tra gli anziani della residenza San Giovanni è stato inaugurato il murale realizzato dall’artista sangavinese Giorgio Casu, conosciuto anche a New York per le sue bellissime opere e per tantissime realizzazioni artistiche a San Gavino Monreale e a Cagliari in particolare col bellissimo murale dell’aeroporto e anche quello dedicato a Gigi Riva nel glorioso stadio Amsicora . L’idea è nata da Gianni Masala, presidente della struttura. ‘In occasione dei festeggiamenti di San Giovanni, abbiamo pensato di realizzare qualcosa di speciale per la nostra residenza, che porta con orgoglio il nome di questo martire. È una casa aperta alla popolazione e al territorio, un luogo in cui i nostri anziani vivono ogni giorno circondati da affetto, relazioni e ricordi. Per questo abbiamo pensato di completare e arricchire la Residenza con un'opera artistica dedicata a San Giovanni e alle tradizioni laiche e religiose del nostro paese. Questo murale racconta la nostra storia, le nostre radici e la nostra identità, ma porta anche colore e allegria nelle giornate dei nostri ospiti’.

Gli anziani si sono mostrati fin da subito curiosi, interessati e felici per questa iniziativa, seguendo con entusiasmo la nascita dell'opera. All’inaugurazione dell’opera erano presenti l’artista Giorgio Casu, lo stesso Gianni Masala, il sindaco Marco Tuveri, la vice Stefania Erdas, l'assessora Valentina Erdas, il parroco don Fidele Kotho, Angela Pinna, responsabile della 'Residenza San Giovanni'.

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