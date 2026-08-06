Musica e natura si incontrano domani, a partire dalle 20.30, all’Orto Giardino Mariposa de Cardu di Quartucciu. Sul palco di terra andrà in scena “Un Cinquetto all’Orto”, appuntamento organizzato da Il Crogiuolo con il gruppo acustico formato da Alessandro Ragatzu, Carla Caredda, Daniela Pibiri, Stefano Onano e Federico Melis. La formazione proporrà un repertorio riarrangiato che attraversa epoche e generi diversi, con uno stile originale, ironico e coinvolgente. La scelta dell’orto giardino, nato in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, nasce per rafforzare il legame tra arte e ambiente. L’ingresso è gratuito con offerta libera. La prenotazione è però obbligatoria al 3348821892, così da preservare il carattere raccolto e intimo dell’evento.

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