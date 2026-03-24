Giovedì 26 marzo si terrà a Quartu la conferenza stampa di presentazione dei nuovi autobus Ctm a idrogeno. L'appuntamento è alle 10 nell’ex convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari.

Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno il Sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia, il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda, l’Assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, insieme al Presidente e al direttore generale di CTM Fabrizio Rodin e Bruno Useli, saranno illustrati i dettagli del progetto, le caratteristiche dei nuovi mezzi e i benefici ambientali ed energetici legati all’introduzione della tecnologia a idrogeno nel trasporto pubblico locale.



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