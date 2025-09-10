Quartu, Aziza Mustafa-Zadeh sul palco con il figlio RamizIl “Cultura Festival” chiude l’11 settembre con la cantante pianista azera
Gran conclusione domani 11 settembre della prima edizione del "Quartu Cultura Festival", che iniziato il 28 agosto scorso, ha raccolto un grande successo di pubblico.
Domani al Parco Molentargius saline alle 21 sarà in scena Aziza Mustafa-Zadeh, cantante, pianista e compositrice azera, tra i più grandi talenti della fusion-jazz.
Nell’occasione sarà accompagnata al pianoforte dal talentuoso figlio Ramiz-Han. Biglietti online o presso il botteghino al Parco Molentargius, ingresso via Don Giordi . Organizzano "Quartu cultura festival" e il Comune. Grande l'attesa per l'evento.