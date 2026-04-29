Una celebrazione di arte e musica a livello planetario, in compagnia di un grande jazzista europeo. Giovedì anche Alghero festeggerà la Giornata Mondiale del Jazz con un nuovo appuntamento d'anteprima all'atteso JazzAlguer, che vedrà sul palco del PocoLoco di via Gramsci 8 il sassofonista olandese Barend Middelhoff, in scena dalle 22 per "The Spirit of Jazz" insieme a diversi ospiti.

Noto per il suo approccio che fonde la grande tradizione del bebop a una sensibilità melodica raffinata, lo stile di Middelhoff si richiama ai leggendari maestri del sassofono tenore come Dexter Gordon e Stan Getz, rivisitati in una chiave fieramente europea e contemporanea. Già frequentatore della nostra Isola e specialmente del turritano, nel primo set il sax tenore dell'olandese sarà accompagnato da alcuni colleghi di spicco della scena jazz sarda, per dare poi il via in un secondo momento a una jam session aperta a tutti i musicisti presenti, e incentrata sulla reinterpretazione di grandi classici della storia jazz.

Sotto la direzione artistica di Massimo Russino, la nona edizione del JazzAlguer viene promossa da Bayou Club Events con il contributo di Regione, Camera di Commercio Sassari, Fondazione Sardegna e Fondazione Alghero Turismo e il patrocinio del Comune, e la rassegna è parte del circuito nazionale di ItaliaJazz.

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