Appuntamento con l'Università delle tre età, la nuova realtà di Porto Torres che andrà ad arricchire il vasto panorama delle Ute operanti su tutto il territorio nazionale con oltre 40 sedi soltanto in Sardegna.

L'associazione ha programmato la prima assemblea dei soci per domani, giovedì 11 settembre alle ore 18, presso la Casa delle Associazioni. Un incontro aperto a tutti anche per acquisire informazioni sulle modalità di partecipazione, e su come si intendono avviare iniziative per creare un'offerta formativa accessibile e inclusiva che vada oltre i tradizionali percorsi scolastici e universitari. L'obiettivo è quello di favorire l’arricchimento culturale della città turritana attraverso incontri formativi, di incoraggiare un’istruzione permanente rivolta a giovani, adulti e anziani e di stimolare la partecipazione dinamica alla vita della comunità. L'Università delle tre età è presieduta da Alba Rosa Galleri che, insieme ai 12 volontari, ha presentato l'iniziativa in Comune nei giorni scorsi.

© Riproduzione riservata