Piazza Umberto I, nel cuore della città di Porto Torres, si prepara ad ospitare la Sagra dello gnocchetto, una iniziativa organizzata, per lunedì 9 giugno alle 13, per animare uno degli spazi più vissuti nel centro cittadino.

All’interno del programma della Festha Manna 2025, c’è spazio anche per la tradizione gastronomica con la manifestazione a cura del CCN Botteghe Turritane che ha inserito all’interno del ricco cartellone una serie di eventi dedicati al gusto e ai sapori, con accompagnamento di un buon bicchiere di vino.

Un momento all’insegna della convivialità, che vedrà la distribuzione gratuita di gnocchetti in piazza Umberto I, per condividere sapori tipici e spirito di comunità. L’intrattenimento musicale sarà affidato ai canti sassaresi della Alenu ‘e Sole Band, per un’atmosfera autentica e coinvolgente. La distribuzione verrà garantita con una apposita organizzazione di piatti e posate e l’allestimento nella piazza davanti al palazzo del municipio.

