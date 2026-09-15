Pochi giorni e domenica prenderà il via a Serri la 181esima edizione della Fiera di Santa Lucia. Doppio programma per la festa, quello religioso con funzioni che cominceranno sabato e proseguiranno fino a martedì con le messe e le processioni legate alla santa. La fiera vera e propria partirà alle 9 di domenica con enogastronomico e artigianale, il mercato dei produttori e la vendita di prodotti a Filiera Corta. Alle 9.30 è prevista l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, insieme alla mostra zootecnica e alla rassegna. Uno dei tratti distintivi di questa edizione sarà proprio la presenza degli animali da cortile e da allevamento. Mostre, laboratori e intrattenimento sono gli ingredienti di questo appuntamento che si perpetua da oltre cento anni. "Vogliamo" ha detto il sindaco Samuele Gaviano "che la fiera sia anche un'occasione per avvicinare le nuove generazioni al mondo agricolo e alle tradizioni del nostro territorio, attraverso una giornata di festa, scoperta e condivisione". Si tratta dell'edizione autunnale della fiera che rimarca la vocazione agricola del territorio.

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