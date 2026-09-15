Chiusa l'esperienza nel parco di Quartello a Quartu con un grande successo di pubblico, la rassegna Summer is back , organizzata dal centro commerciale “La via del mare” con il contributo del Comune prosegue venerdì e poi ancora venerdì 25 in viale Colombo. Come nelle altre occasioni ci saranno i negozi aperti fino alle 22, artigiani, espositori e musica lungo la strada. E tornerà anche l'area bimbi con i gonfiabili che ogni settimana richiama tante famiglie. ll gran finale di Summer is Back sarà invece domenica 27 settembre alla Marina di Capitana, con una giornata conclusiva da vivere insieme dalla mattinata fino all’ora di pranzo, in uno degli scenari più suggestivi del territorio.

Un ultimo appuntamento per chiudere un calendario che, per tutta l’estate, ha attraversato luoghi diversi di Quartu mettendo al centro comunità, territorio, imprese e associazioni. E Quartello si è rivelata location perfetta e da riproporre per accogliere le iniziative. Il parco si è trasformato in un grande spazio di incontro aperto alla città, tra musica, spettacolo, sport, attività per bambini, associazioni, artigianato e street food.

Con la partecipazione anche delle associazioni del territorio, che hanno avuto la possibilità di raccontare alla cittadinanza progetti, attività e valori e rafforzare una rete di collaborazioni che proseguirà anche nei prossimi appuntamenti. Una rete che guarda già alle giornate di Esperienze e Suoni d’Acqua del 9, 10 e 11 ottobre, continuando un percorso che mette insieme realtà impegnate nello sport, nella cultura, nell’ambiente, nel sociale e nelle attività dedicate alle famiglie.

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