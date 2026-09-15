Pochi giorni e domenica prenderà il via a Serri la 181esima edizione della Fiera di Santa Lucia. Doppio programma per la festa, quello religioso con funzioni che cominceranno sabato e proseguiranno fino a martedì con le messe e le processioni legate alla santa. La fiera vera e propria partirà alle 9 di domenica con enogastronomico e artigianale, il mercato dei produttori e la vendita di prodotti a Filiera Corta. Alle 9.30 è prevista l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, insieme alla mostra zootecnica e alla rassegna. Uno dei tratti distintivi di questa edizione sarà proprio la presenza degli animali da cortile e da allevamento. Mostre, laboratori e intrattenimento sono gli ingredienti di questo appuntamento che si perpetua da oltre cento anni.

"Vogliamo – ha detto il sindaco Samuele Gaviano – che la fiera sia anche un'occasione per avvicinare le nuove generazioni al mondo agricolo e alle tradizioni del nostro territorio, attraverso una giornata di festa, scoperta e condivisione". Si tratta dell'edizione autunnale della fiera che rimarca la vocazione agricola del territorio.

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