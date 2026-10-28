La sala Filippo Canu di Porto Torres ospiterà, venerdì 30 ottobre alle 20, lo spettacolo musicale “Storie spagnole del Siglo de oro” con Alberto Sanna e Dolci accenti. In questo concerto coinvolgente ed interattivo, eseguito su copie di strumenti storici, si raccontano le storie della gente che popolava le sterminate terre della Corona di Spagna durante l’epoca d'oro della sua arte, letteratura e musica, attraverso i loro suoni ricchi di sensualità e di colori. Questi personaggi erano donne e uomini, nobili e popolani, poveri e ricchi, chierici e laici, e sebbene fossero variopinti, in fondo non erano molto diversi da noi. Sul palco Alberto Sanna (violino e storyteller), Calogero Sportato (liuto), Davide Pili (chitarra alla spagnola), Federica Are (violone in contrabbasso), Andrea Lubino (tamburi e percussioni). Il cosiddetto Siglo de Oro è il periodo aureo della cultura spagnola, iberica e iberoamericana, compreso tra il XVI e il XVII secolo, e corrispondente ai regni di Filippo II (1556–1598), Filippo III (1598–1621) e Filippo IV (1621–1665) della casa reale d’Asburgo di Spagna. Questi sovrani erano contemporaneamente Re di Spagna e delle Indie, Re del Portogallo e degli Algarve, Re di Napoli, Re di Sicilia, Re di Sardegna, Duca di Milano e Duca di Borgogna. Le arti fiorirono grazie alla committenza delle corti aristocratiche e degli ordini religiosi, oltre che alla ricchezza delle città dove affluirono i metalli preziosi estratti dalle miniere americane – in particolare Siviglia. Tra gli artisti di successo, c’erano i pittori Domenikos Theotokópulos detto “El Greco” e Diego de Velázquez; gli scrittori Luís de Góngora e Miguel de Cervantes Saavedra; i drammaturghi Lope de Vega, Tirso de Molina e Pedro Calderón de la Barca; i compositori Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales e Francisco Guerrero.

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