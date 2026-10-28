Sono previsti per giovedì i festeggiamenti ad Isili in onore del santo patrono San Saturnino tra religioso e civile. Si comincia di mattino alle 11 con la celebrazione della santa Messa animata dal Coro parrocchiale e dedicata in particolare ai bambini e ragazzi del Catechismo.

È prevista anche una messa in serata animata dal coro polifonico Tasis e celebrata quasi interamente in lingua sarda alle 17,30. Seguirà poi un invito per i fedeli organizzato dal comitato spontaneo in onore del patrono. Alle 18,30 presso il centro di aggregazione sociale Don Salvatore Sanna, ci sarà la gara poetica organizzata dall'associazione culturale Is Amigus de sa poesia. Isili e alcuni paesi del territorio come Mandas, Escolca e Gergei sono inseriti anche in un'altra iniziativa legata al santo, "Il Cammino di San Saturnino" e i pellegrini proprio nella giornata del 30 faranno tappa in ognuna di queste comunità.

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