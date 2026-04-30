Un salto dalla scuola d’infanzia alla primaria, un percorso didattico condiviso da iniziativa fuori dalle aule a contatto con l’amministrazione comunale. Le bambine e i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia “Gianuario Biccheddu”, a Porto Torres, accompagnati dalle insegnanti Rita, Luana e Lidia, questa mattina sono stati accolti dal sindaco Massimo Mulas, dal presidente del Consiglio Franco Satta e dall’assessore all’Ambiente Massimiliano Ledda nelle sedi istituzionali del Comune. Il gruppo ha fatto visita prima al Palazzo del Marchese e successivamente al palazzo comunale di piazza Umberto I, dove ha potuto conoscere da vicino la sala del Consiglio comunale. L’iniziativa ha rappresentato la tappa conclusiva di un percorso didattico che, nel corso dell’anno, ha avvicinato i più piccoli alla conoscenza delle istituzioni e al senso di appartenenza alla comunità. I bambini, infatti, sono stati protagonisti di un progetto che li ha portati anche a esplorare vie e piazze della città, raccogliendo impressioni e punti di vista dei cittadini.

Durante l’incontro, i piccoli hanno condiviso con gli amministratori la loro visione della città, avanzando anche alcune proposte. Un momento significativo che ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza della partecipazione alla vita della comunità e del rispetto degli altri, valori fondamentali per crescere come cittadini consapevoli.

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