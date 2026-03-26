Sabato 28 marzo, alle 20.30, nella suggestiva cornice della Basilica di San Gavino, a Porto Torres, andrà in scena l’11esima edizione della rassegna corale “Polifonia e Traditzione in sa Musica Sacra”, che promuove il confronto tra la musica corale sacra polifonica e monodica di ambito popolare e colto.

La rassegna è nata nel 2016 con l’intento di valorizzare la musica polifonica ispirata al mistero pasquale, che nella liturgia cristiana incarna uno dei momenti più sentiti dai fedeli. Quest’anno, vi parteciperanno il Coro Polifonico S.S. Cosma e Damiano di Suni, diretto dal maestro Damiano Delogu, e il Coro Boghes Noas di Ossi, diretto dal maestro Danilo Pingioni.

La serata sarà aperta dal complesso Musica Antiqua che, sotto la direzione della maestra Laura Lambroni, darà il benvenuto musicale ai cori ospiti. Il concerto è inserito nel calendario degli eventi di “Coros Juntos 2026”, rassegna corale promossa dalla Fersaco (Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali) per favorire lo scambio di esperienze e l’ascolto reciproco tra associazioni

© Riproduzione riservata