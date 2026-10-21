Ventidue anni di presenza culturale e sociale a La Maddalena, con un’attività che negli ultimi tempi ha registrato una crescita significativa delle adesioni. L’Università della Terza Età si prepara a inaugurare l’anno accademico 2026-2027, sabato 24 ottobre, alle 17.30, nell’aula consiliare del Comune, con un incontro pubblico dedicato alla presentazione dei programmi. Fondata il 3 febbraio 2004, l’associazione è diventata negli anni un punto di riferimento per quanti desiderano continuare a studiare, approfondire conoscenze e coltivare relazioni. Alla guida c’è la professoressa Marina Spinetti, succeduta nel 2021 all’avvocato Gavino Canopoli, uno dei fondatori e primo presidente.

«L’iniziativa inaugurale rappresenterà un momento fondamentale di incontro e condivisione», afferma la Spinetti. Durante la presentazione il direttivo illustrerà le proposte formative e le iniziative previste nei prossimi mesi, rispondendo alle domande degli interessati. Il programma comprenderà corsi, laboratori e attività culturali, con argomenti che spaziano dalle discipline umanistiche a quelle scientifiche, senza trascurare gli aspetti pratici e creativi. L’obiettivo, sottolinea la presidente, è quello di «stimolare la curiosità, favorire la socializzazione e promuovere l'apprendimento permanente». L’associazione arriva al nuovo appuntamento dopo una stagione particolarmente positiva, nella quale gli iscritti hanno superato abbondantemente quota 100, confermando l’interesse crescente per le sue proposte.

L’inaugurazione sarà aperta anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta all’UTE. Le iscrizioni si raccoglieranno nell’atrio comunale dal 26 al 29 ottobre e dal 3 al 6 novembre, dalle 10 alle 12.

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