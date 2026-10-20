Dialoghi Nuragici il 26 ottobre a DolianovaSi parla di protostoria sarda
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Fa tappa nel Parteolla l’iniziativa promossa dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” per la valorizzazione dei tesori della civiltà nuragica con l’obiettivo di farli riconoscere come patrimonio mondiale dell’umanità.
A Dolianova e nel Parteolla sono presenti diversi siti di grande pregio (nuraghi, domus de janas, fonti sacre) che hanno restituito in passato importanti reperti ora custoditi nei musei della Sardegna. A Dolianova, il Comune ha recentemente avviato un progetto per il recupero e la valorizzazione del complesso nuragico di Santu ‘Anni, un monumento megalitico tra i più importanti dell’Isola.
L’appuntamento con Dialoghi Nuragici è per lunedì prossimo, alle 18, nella sala conferenze delle Cantine di Dolianova. Tema dell’incontro “I luoghi e paesaggi del culto nella protostoria sarda” con una relazione dell’archeologo Nicola Dessì, introdotta da Giampaolo Pitzurra, socio dell’APS Sardegna Terra di Nuraghi.