Il modo migliore per dimostrare amore per il nostro territorio? Prendercene cura. Si tratta dello slogan della giornata ecologica promossa dal Comune di San Vero Milis per il prossimo 24 ottobre, iniziativa organizzata nell’ambito della campagna “San Vero e la marina sono di chi li ama!”.

Il ritrovo è fissato alle 9 in Piazza Santa Sofia, dove saranno distribuiti ai partecipanti i kit per le attività di raccolta. Alle 9.30 prenderanno il via gli interventi di pulizia e cura degli spazi pubblici, con la conclusione prevista per le 11.15. L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini, associazioni e volontari, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e all’educazione ambientale. A sottolinearne il valore è il consigliere comunale con delega al Verde Pubblico, Roberto Ledda, che ha evidenziato l’importanza di educare i più giovani al rispetto della natura e del territorio, auspicando che questa sia la prima di tante giornate dedicate all’ambiente. Le adesioni dovranno essere comunicate entro il 20 ottobre alla Biblioteca comunale, via mail oppure telefonando allo 0783 53611.

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