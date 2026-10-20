Domenica 25 ottobre, a Masullas, è in programma un incontro dedicato alla scoperta di “Sa Mitza Salida”. A partire dalle 17, nell’aula consiliare del Comune, verranno raccontati al pubblico i risultati degli studi, dopo 10 anni di ricerche, sul paesaggio, delle analisi genetiche, della vita e della salute delle persone sepolte nell’area. L’occasione per scoprire come le nuove ricerche stanno cambiando la conoscenza del mondo romano. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco, Ennio Vacca. A seguire la conferenza a cura di Mauro Puddu, archeologo e ricercatore. Previsto anche l’intervento di Riccardo Locci, funzionario archeologo della Soprintendenza. Un appuntamento aperto a tutta la popolazione, per riscoprire il territorio attraverso la ricerca scientifica e le storie del passato.

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