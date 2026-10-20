L'oratorio di Sant'Elena a Quartu in via Porcu, è pronto a tornare indietro nel tempo alle atmosfere degli anni Novanta. L'occasione è l'inziativa della Pro loco “90’ Nostalgie” che si unisce al quarto Memorial Davide Piras, un famoso dj scomparso qualche anno fa. Una giornata, domenica, tutta da vivere con dj set esclusivamente in vinile, con il guest DJ Carlo Oliva e un ricchissimo line-up di DJ.

Dalle 10 alle 20 la scena sarà non solo per la musica. La giornata prevede infatti mostra e scambio di vinili, podcast e interviste anni 90, expo biciclette anni Novanta, expo scooter anni Novanta, gli sgangherati collezionisti Bmx Sardegna e musica , ricordi e tanta voglia di divertirsi ad ingresso libero. Un appuntamento organizzato nel segno della musica e della nostalgia, per rivivere insieme un’epoca che ha lasciato il segno.

"E’ stata una stagione molto intensa", spiega il presidente della Pro loco Stefano Lai, "che ci ha visto impegnati in diversi fronti e soprattutto in diverse zone della città , dal centro al litorale, seguendo sempre il nostro intento di portare le iniziative in tutti i quartieri. Dalla festa della birra alle sagre nel litorale e ancora la rievocazione dell’Ottocento al parco Europa a Pitz’e Serra".

Giorgia Daga

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