Doppio appuntamento a Ittiri con l’iniziativa “Semi di legalità: dalla memoria all’impegno, per costruire un futuro libero dalle mafie”. Il Comune di Ittiri, in collaborazione con la Fondazione Spazio Legalità Pino Tilocca e la Consulta Giovani Ittiri, ha organizzato l’evento dedicato alla cultura della legalità, della memoria e dell'impegno civile, in programma venerdì 23 ottobre, con inizio alle 10.30 per l’incontro con gli studenti presso l’Auditorium delle Scuole, in via Turati dal titolo “Il mio amico Giovanni- caro zio Paolo”, con la partecipazione di Simona Barberio e Antonio Ingroia. Un momento fondamentale dedicato alle nuove generazioni per riflettere su memoria, legalità e responsabilità attraverso il racconto e la conoscenza. Seguirà alle 17.30 la presentazione dei libri presso ilTeatro Comunale, in via XXV Luglio, dal titolo “Lotta alle mafie" (di Simona Barberio) e "Traditi" (di Antonio Ingroia), un incontro moderato da Emanuela Priori. Un confronto aperto sulla lotta alle mafie, sulla cultura della legalità e sul ruolo attivo di ciascun cittadino nella difesa dei valori democratici.

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