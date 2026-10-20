Grazia Deledda continua ad essere protagonista nel 36° Festival Etnia e Teatralità – Fra tradizione e classici organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari. Sabato alle 20.30 e domenica alle 19 il Cine Teatro Astra di Sassari ospita A sinistra, raro testo teatrale di Grazia Deledda.

Sul palco Teresa Soro, Alessandra Spiga e Mario Lubino, anche regista dello spettacolo: Allestimento scenico e costumi C.T.S. Introduzione di Alessandro Marongiu, musiche di Mariano Deidda.

Pubblicato in rivista all’inizio del 1924, e in quello stesso anno proposto in coda al romanzo La danza della collana, A sinistra, è un testo poco noto quanto sorprendente. A fronte dei tre soli personaggi – la Madre, la Figlia, uno Straniero –, delle minime indicazioni sceniche e della brevità temporale dell’episodio, A sinistra esibisce una straordinaria densità nei contenuti, e molti tratti di una parte consistente della produzione deleddiana, come ad esempio il conflitto tra singolo e norme sociali, il peso di una lontana colpa che ancora si riverbera sul presente.

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