Quest’anno l’estate nella piscina di Ortacesus inizia prima. È già partita la stagione estiva della piscina comunale Is Arenas, ormai ribattezzata “il mare della Trexenta”, a fianco della Statale 128 diventata negli anni un punto di riferimento per i bagnanti che preferiscono i servizi della struttura balneare alle spiagge del Cagliaritano.

La gestione degli impianti è affidata da diversi anni alla cooperativa sociale Ranoplà. «Il nostro obiettivo è offrire un servizio utile e di qualità, promuovendo attività diversificate condotte da personale qualificato », dicono Luca Cardia e Assunta Onali, gestori della struttura. I servizi sociali di gran parte dei Comuni della Trexenta stanno firmando le convenzioni per offrire ai bambini il servizio Piscina Day durante le vacanze estive.

L'estate in piscina è un classico del divertimento estivo, non solo per i residenti dei paesi della zona, ma anche per i tanti appassionati che arrivano da centri più lontani. C’è un’ampia scelta di servizi e attività per giovani e meno giovani, tra cui nuoto libero, giochi acquatici, fitness in acqua, corsi di nuoto e momenti di svago per i più piccoli.

© Riproduzione riservata