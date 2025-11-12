Il Comune di Pau ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva per la stagione 2025/2026. Sono ammesse a contributo tutte le attività sportive svolte in maniera regolare da ottobre 2025 a giugno 2026.

Ai cittadini sino ai 18 anni non compiuti potrà essere rimborsata una somma pari al 60% delle spese sostenute; a coloro oltre i 18 anni il 40%. I contributo non potrà superare i 35 euro mensili e i 270 euro per l’intera stagione.

Le richieste potranno essere presentate entro venerdì 28 novembre, a mano o via e-mail in Municipio.

