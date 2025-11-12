Pau, al via le domande di contributo per la promozione della pratica sportivaLe richieste potranno essere presentate entro venerdì 28 novembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Pau ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva per la stagione 2025/2026. Sono ammesse a contributo tutte le attività sportive svolte in maniera regolare da ottobre 2025 a giugno 2026.
Ai cittadini sino ai 18 anni non compiuti potrà essere rimborsata una somma pari al 60% delle spese sostenute; a coloro oltre i 18 anni il 40%. I contributo non potrà superare i 35 euro mensili e i 270 euro per l’intera stagione.
Le richieste potranno essere presentate entro venerdì 28 novembre, a mano o via e-mail in Municipio.