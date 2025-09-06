Con la conclusione dell’estate alle porte, l’amministrazione comunale di Palmas Arborea avvia la programmazione in vista delle attività invernali. In particolare, l’intenzione è quella di avviare il servizio di ludoteca invernale, rivolto ai bambini residenti e non, che frequentano le scuole dell'Infanzia e Primaria a Palmas Arborea.

Il servizio dovrebbe svolgersi presso la ludoteca comunale in una giornata, con orario dalle 16 alle 19. A questo proposito, il Comune invita gli interessati a presentare istanza di iscrizione entro il 10 settembre. Il giorno di svolgimento del servizio verrà poi stabilito successivamente, in base alle preferenze indicate dai richiedenti in fase di iscrizione. Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il link presente nel sito istituzionale dell’ente.

© Riproduzione riservata