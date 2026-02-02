Ginnastica in acqua a suon di musica, alla portata di tutte le età. Ha replicato il successo dell'anno scorso la Convention di Aquafitness organizzata alle piscine comunali di Latte Dolce a Sassari, dalla Ssd Dimensione Nuoto con il presidente Andrea Foddai e la responsabile del fitness Patrizia Ortu.

Un centinaio di partecipanti si sono cimentati con la lezione gratuita proposta da Gaia Morizzo, allenatrice FIN di II livello, coordinatrice della scuola nuoto e soprattutto dal 2009 International Master Trainer e formatrice della O'keo Academy.

Due ore di lezione in acqua piacevoli e divertenti con una serie di esercizi adatti alla tonificazione muscolare e al miglioramento della resistenza cardiorespiratoria, il tutto con basso impatto sulle articolazioni e proprio per questo adatto alle persone di qualsiasi età.

Sabato invece Gaia Morizzo ha tenuto due worklabs teorici/pratici (uno la mattina e uno la sera) che hanno richiamato istruttori da tutta la Sardegna.

