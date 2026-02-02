«Un viaggio esperienziale e immersivo alla scoperta del genio di Leonardo da Vinci». Così, in una nota ufficiale, il Centro d’Arte e Cultura Lazzaretto di Cagliari promuove la propria mostra dedicata al «Genio Universale». Un evento culturale e didattico che unisce arte, scienza, tecnologia e sperimentazione in un percorso accessibile a pubblico di ogni età.

L’inaugurazione ufficiale avverrà mercoledì 4 febbraio alle ore 10.00. La mostra è patrocinata dal Comune di Cagliari e inserita nella programmazione ufficiale dell’Assessorato alla Cultura. Di grande impatto la selezione dei modelli in legno funzionanti, che potranno essere azionati dai visitatori, tratti dai celebri codici leonardeschi. Macchine da lavoro, sistemi idraulici, meccanismi di sollevamento e strumenti da guerra, tutti realizzati dall’Associazione Amici di Leonardo.

Accanto alla sezione pratica, la mostra propone un’innovativa installazione in realtà virtuale che ricostruisce l’idea di città ideale concepita da Leonardo nei suoi scritti. I 20 visori VR permetteranno ai visitatori di immergersi totalmente nell’universo urbanistico leonardesco, «esplorandolo in prima persona e camminando virtualmente tra le strade della città pensata oltre 500 anni fa».

