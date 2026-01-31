Sarà presentato domenica 1° febbraio, a Ghilarza, il nuovo libro in lingua sarda di Giuseppe Corongiu "Gherras". Si tratta di una raccolta particolarmente attuale di racconti sul tema delle tensioni militari che sconvolgono il mondo e dei conflitti che attraversano la società e gli individui. L’appuntamento è per le 18.30 presso la libreria Chiara e Stefy in Corso Umberto I, che patrocina la presentazione.

Ad accompagnare Corongiu ci sarà il titolare della libreria Bachisio Medde, particolarmente attivo e conosciuto per il suo instancabile lavoro di promozione del libro nelle zone interne dell'Isola. Si tratta dell'ennesima tappa di un tour, nelle varie località della Sardegna, promosso dall'editore Janus, dopo il debutto al festiva letterario "CartaCarbonia” a fine luglio, con un dispiegarsi di appuntamenti particolarmente partecipati.

L'autore prosegue nella sua linea culturale già testimoniata in passato, di valorizzare l'uso letterario della lingua sarda con un impegno forte a rappresentare l'attualità e la contemporaneità. "Gherras" è un’opera fatta da 8 narrazioni che esplora su varie dimensioni,il tema del conflitto. Dalle guerre planetarie più celebri che sono sempre d’attualità, fino alle tensioni più comuni con un filo rosso di violenza che attraversa la nostra società, la famiglia, gli individui.

© Riproduzione riservata