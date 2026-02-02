L’associazione turistica Pro Loco di Uri, soggetto promotore della Sagra del Carciofo nella edizione 2026, ha pubblicato l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle adesioni al Sistema Sagra, assetto organizzativo unitario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dirette alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio, con particolare riferimento al carciofo. L’avviso è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro che intendano partecipare al Sistema Sagra nell’ambito della Sagra del Carciofo mediante attività di somministrazione di alimenti e bevande coerenti con le finalità della manifestazione. L’adesione è volontaria. Le associazioni, i comitati e gli enti interessati ad aderire dovranno presentare istanza di adesione, che dovrà pervenire alla Pro Loco di Uri entro e non oltre giovedì 4 febbraio.

L’evento, in programma l'8 e il 9 marzo prossimo, offre un ricco programma che unisce gastronomia, cultura, spettacolo e tradizione. Tra le attività proposte vi sono mostre fotografiche, visite guidate ai luoghi storici del paese, laboratori per grandi e piccoli e spettacoli musicali che animano le piazze e le vie del borgo. L’intrattenimento, pensato per tutte le età, spazia dalle esibizioni itineranti di street band ai concerti in piazza, fino alle suggestive performance corali all’interno delle chiese del paese.

