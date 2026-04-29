Una strada che si trasforma in un momento di incontro e solidarietà: domani dalle 20 a mezzanotte via Cavour sarà punto di riferimento e motore di una doppia iniziativa: la "Notte Bianca" con preziosa dedica all’infanzia. In quelle ore sarà chiusa al traffico la via nel tratto compreso tra via Cagliari e via Carlo Alberto, lasciando spazio a musica all’aperto, passeggiate e attività aperte lungo tutto il percorso.

A immaginare e realizzare il tutto alcuni degli operatori commerciali che si "affacciano" sulla storica direttrice cittadina come D’Alessandro Boutique, La Strega, Illusione Ottica, Gelateria Bosisio, Outlaw, Il Quirinale e la libreria Giunti al Punto, che animeranno la serata con accoglienza, intrattenimento e iniziative dedicate.

I negozi resteranno aperti sino alle 23 - Illusione Ottica, Gelateria Bosisio, Outlaw, La Strega e Giunti al Punto - mentre Il Quirinale e D’Alessandro Boutique proseguiranno fino alle 24 accompagnando il pubblico fino alla fine della serata.

A rendere ancora più coinvolgente il tutto, l’estrazione di premi messi in palio dalle attività aderenti: per partecipare sarà sufficiente effettuare una consumazione nell’area beverage e conservare lo scontrino.

Al centro della serata anche l’iniziativa solidale "Aiutaci a crescere, regalaci un libro", promossa in collaborazione con Giunti al Punto: sarà possibile acquistare libri da destinade ai reparti pediatrici dell’Ospedale di Sassari e alle biblioteche scolastiche, contribuendo a portare lettura, immaginazione e conforto nei luoghi dedicati ai più piccoli.

Colonna sonora alla Notte Bianca sarà il DJ set di Samuele Marras - in programma dalle 19 alle 24 - una "coccola" ulteriore pensata per permettere a cittadini e visitatori di vivere una serata in pieno centro ma in modo nuovo, aperto e condiviso.

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