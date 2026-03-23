Ancora un mese di attesa e la Pro loco mogorese riproporrà "Sabporis Antigus" un nuovo viaggio nei sapori antichi, tra convivialità e identità, in un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori. La manifestazione è uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità e tornerà ad animare il paese con profumi, degustazioni e momenti di cultura popolare.

Il programma è ancora in fase di definizione, ma una certezza c’è già: la data. «La manifestazione sarà il 26 aprile- conferma il presidente della Pro loco Mauro Orrù-. Lo scorso anno abbiamo scelto di spostare l’evento dal sabato alla domenica a pranzo con una formula che ha funzionato, nonostante la pioggia, e che riproporremo anche quest’anno».

Intanto i volontari stanno lavorando alle proposte gastronomiche. Con la riproposizione di numerosi piatti preparati lo sorso ma cene saranno anche dei nuovi. Accanto al cibo, non mancheranno gli elementi che da sempre caratterizzano l’evento come gruppi folk, laboratori dedicati agli strumenti musicali della tradizione e balli in piazza, per trasformare la giornata in una grande festa collettiva.

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